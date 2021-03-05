“صنع الله” يتفقد مرافق مجمع راس لانوف الصناعي

زار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله -الخميس- المجمع الصناعي في راس لانوف، وقام بجولة تفقدية رافقه فيها عضو مجلس الإدارة للصناعات النفطية “جادالله العوكلي” ومدير عام الصناعات النفطية “خالد جويلي” و مدير إدارة الصحة و السلامة و البيئة “خالد بو خطوة” .

وتفقد الوفد في أولى محطات الزيارة “وحدة معالجة المياه والصرف الصحي”، والتي تمت إعادة صيانتها بالكامل وارجاعها للعمل وتفقد “صنع الله” كافة مرافقها والاطلاع على ما تمت صيانته، كما حضر مع الوفد والمستقبلين له احتفالية افتتاح صالة الطعام الخاصة بمستخدمي الشركة بالمدينة السكنية.

كما توجّه الوفد لوضع حجر الاساس لمشروع تنفيذ محطتي تحلية المياه بالمجمع الصناعي راس لانوف، وزيارة المرافق والوحدات بمصنع الايثيلين، والاطلاع على سير العمل استعدادا لبدء التشغيل، كما تم الاستماع لشروح وافية من قبل المهندسين والفنيين المختصين، كما زار الوفد أيضاً مشروع إنشاء ورشة الطلاء التي تنفذها الشركة بالتعاون مع احدى الشركات الوطنية.

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