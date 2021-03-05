مصلحة المطارات تبحث مع الخطوط الأفريقية آلية سداد الديون

في إطار سعيه لتطوير مستوى الخدمات؛ عقد رئيس مصلحة المطارات، محمد بيت المال، يوم الخميس، اجتماعًا مع مدير عام شركة الخطوط الجوية الأفريقية، خليل المجعي.

وحضر الاجتماع، رئيس المصلحة فساطوي، ومديرو الإدارات والمكاتب العلمية المعنية بالمصلحة والشركة.

وناقش المجتمعون مجموعة من الأمور؛ أبرزها الموضوعات التي تتعلّق بتقديم الشركة لخدماتها في المطارات التابعة للمصلحة، وطرق تحسين مستوى الخدمة، وجدولة الرحلات في المطارات.

كما تطرق الحضور لوضع آلية لسداد المستحقات القائمة على الشركة والمرتبطة برسوم الإقلاع والهبوط، ضريبة مغادرة الركاب، بالإضافة إلى استيفاء جميع الإجراءات المتعلّقة بتجديد إذن التشغيل الممنوح للشركة.

واتفق المجتمعون على تواصل الإدارات المعنية من قبل الطرفين لمطابقة الديون، وحلّ جميع المشكلات المرتبطة بالعمل؛ وذلك من أجل تسييره وتحسين مُخرجاته.

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