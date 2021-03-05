اقتصاد

مصلحة المطارات تبحث مع الخطوط الأفريقية آلية سداد الديون

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيه لتطوير مستوى الخدمات؛ عقد رئيس مصلحة المطارات، محمد بيت المال، يوم الخميس، اجتماعًا مع مدير عام شركة الخطوط الجوية الأفريقية، خليل المجعي.

وحضر الاجتماع، رئيس المصلحة فساطوي، ومديرو الإدارات والمكاتب العلمية المعنية بالمصلحة والشركة.

وناقش المجتمعون مجموعة من الأمور؛ أبرزها الموضوعات التي تتعلّق بتقديم الشركة لخدماتها في المطارات التابعة للمصلحة، وطرق تحسين مستوى الخدمة، وجدولة الرحلات في المطارات.

كما تطرق الحضور لوضع آلية لسداد المستحقات القائمة على الشركة والمرتبطة برسوم الإقلاع والهبوط، ضريبة مغادرة الركاب، بالإضافة إلى استيفاء جميع الإجراءات المتعلّقة بتجديد إذن التشغيل الممنوح للشركة.

واتفق المجتمعون على تواصل الإدارات المعنية من قبل الطرفين لمطابقة الديون، وحلّ جميع المشكلات المرتبطة بالعمل؛ وذلك من أجل تسييره وتحسين مُخرجاته.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • مافيش ديون أبدا ـ الشركة الليبية للخطوط الجوية ـ دفعت واشترت
    حوالي سبعة طاءرات مدنية موديل 2006-2007 ايرباص ـولم تصل منها سوى طائرتين فقط ـوارسلت محققين ومتابعين لمجريات الاحداث واستوضحت البيانات أن هناك دولة مجاورة هبطت فيها بعض الطائرات الليبية الجديدة ” وسُرقت ” ـ والطائرات الأأخرى االمخصصة للشركة سرقت ايضا وحُولت وطليت وتعمل لشركات خاصة داخل ليبيا . دون أذن من إدارة الشركة الليبية للخطوط االجوية . وهذا بستدعي التحقيق والمحاسبة القانونية للمخالفين .في اسرع وقت .

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