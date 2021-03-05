الوطنية للنفط تفتتح عدد من المرافق وتنفذ محطتي تحلية المياه بالمجمع الصناعي رأس لانوف

رأس لانوف 05 مارس 2021 (وال)-افتتح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله الخميس، صالة الطعام الخاصة بمستخدمي شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز بالمدينة السكنية، بعد صيانتها من قبل بجودة عالية، لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين وفي بيئة صحية.

هذا وجاء ذلك خلال احتفالية التي أقيمت تزامنًا مع زيارة وفد المؤسسة للمجمع الصناعي رأس لانوف وتفقد مرافقه، والتي تضمنت زيارة مشروع إنشاء ورشة الطلاء والتي يقوم بتنفيذها الشركة بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية، ووضع حجر الأساس لتنفيذ مشروع محطتي تحلية المياه بالمجمع الصناعي رأس لانوف، والوقوف على استعدادات لتشغيل مصنع الإيثلين. (وال- رأس لانوف) ر ت

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