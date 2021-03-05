بلدي أوجلة يجتمع بمدير مكتب الأملاك العامة الواحات ومدير مكتب التخطيط العمراني

اجتمع عميد بلدية أوجلة أحمد محمد بترون، مع مدير مكتب الأملاك العامة الواحات عيسى الكتلي ، وبحضور مدير مكتب التخطيط العمراني ابوبكر الرضاع، وكذلك عدد من المسؤولين بالمجلس البلدي أوجلة.

تناول الاجتماع مناقشة الوضعية القائمة للمخططات العامة والمعتمدة لصالح البلدية، وإيجاد آلية للاستفادة من المرافق التابعة للدولة، إلى جانب التفعيل الجيد لمكتب التخطيط العمراني أوجلة و دعمه بالإمكانيات لتأدية عمله على الوجه المطلوب.

وتطرق الاجتماع أيضًا لإعداد أرشيف لكي يصبح مرجعية لكل ما تم تخطيطه من مخططات وقطع أراضي ومباني، وأيضًا التعاون لإيجاد آلية لإيقاف التجاوزات التي أدت إلى سلب الممتلاك العامة للدولة ووضع حدود لها بالطرق القانونية وعدم تركها لتتفاقم أكثر.

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