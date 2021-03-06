ميناء بنغازي يستقبل عدداً من سُفن نقل الحاويات

استقبل ميناء بنغازي البحري يوم أمسٍ الجُمعة عددًا من السفن التجارية منها سفينة نقل الحاويات “لونا أف” الخط الملاحي MSC – التابعة لشركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 252 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

كما تم دخول السفينة (ألـك) التابعة للوكيل الملاحي شركة الدليل للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 161 حاوية بضائع مختلفة، بالإضافة إلى سفينة نقل الحبوب (هون دين) التابعة للوكيل الملاحي شركة الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 26000 طن من حبوب الشعير.

والسفينة ( ياسمين) للوكيل الملاحي شركة الربان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 5000 طن من حبوب فول الصويا.

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