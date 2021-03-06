اقتصاد

ميناء الحريقة يُصدّر 17 ألف طن متري من الزيت الثقيل

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ عن رسوّ ناقلة النفط “أرين” على رصيف شركة “البريقة لتسويق النفط”، بميناء الحريقة النفطي.

وبحسب ما أفادت به الشركة في بيانها؛ فإن الناقلة جاءت لشحن حوالي 17,500 طن متري من الزيت الثقيل، وذلك بعد تقديم الخدمات البحرية من قبل القاطرات وقوارب الإرشاد التابعة للشركة.

وفي وقت سابق، استقبلت أرصفة ميناء الحريقة النفطي، الذي تشغله وتشرف عليه شركة “الخليج العربي”، الناقلة MARAN PHOEBE؛ بهدف تصدير مليون برميل، فيما لم تُعلن الشركة العامة لأعمال القطر، وجهة التصدير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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