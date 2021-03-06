“الصيد” يتفقّد سير العمل بميناء السدرة النفطي

تفقد رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط، نوري الصيد، رفقة مراقب ميناء السدرة النفطي ومديري الإدارات الفنية، سير العمل بالميناء.

وتضمنت الزيارة، الاطلاع على حظيرة الخزانات بالميناء، التي كانت قد تعرضت للتدمير بسبب الحروب التي مرت بها المنطقة، إضافة إلى الاطلاع على أعمال الصيانة القائمة للخزانات، ونسب الإنجاز فيها.

من جهته، أكد نوري الصيد على ضرورة تضافر الجهود؛ لإتمام هذا العمل الذي سيساهم في زيادة السعة التخزينية للميناء، ويرفع معدلات الإنتاج؛ دعمًا للاقتصاد الوطني، بحسب بيان الشركة.

إضافة إلى ذلك، شملت الزيارة تفقّد غرفة التحكم بالميناء وورش الميكانيكا العامة والكهرباء والتكييف والتبريد والمعمل والبحارة ورصيف الميناء.

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