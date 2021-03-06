رئيس حكومة الوحدة الوطنية: تقليل عدد الوزارات بإعادة الهيكلة ودمج إداراتها يترتب عليه نفقات إضافية غير مدروسة

أكدّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” عبر حسابه على تويتر، أنه وعند تشكيل حكومته المُرتقبة تمت مراعاة الموازنة ما بين الكفاءة وضمان المشاركة الواسعة لكل المناطق من خلال الدوائر الانتخابية المختلفة، حتى تكون الحكومة ممثلة فعليًا لجميع الليبيين بتنوعهم، وقال أنه وضع في عين الاعتبار حالة النزاع التي كانت تمر بها البلاد لسنوات وشعور فئاتٍ كثيرة بالتهميش وعدم التمثيل.

أماّ فيما يتعلق بهيكلة الوزارات، أكدّ “الدبيبة” أنّه حافظ على العدد الحالي منها -مع تعديل محدود-؛ ذاكراً بأنّ تقليلها بإعادة الهيكلة وضمّها ودمج إداراتها يستغرق من الوقت ما لايملكه خلال هذه المرحلة، ويترتب عليها أيضاً نفقات إضافية غير مدروسة-حسب وصفه-.

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