شركة البريقة تؤكد على وفرة المحروقات بأنواعها

أخبار ليبيا24

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز اليوم السبت على وفرة المحروقات بأنواعها وعلى رأسها وقود البنزين بالمنطقة الوسطى والشرقية.

وقال مسؤول مكتب الإعلام عادل بن دردف، لأخبار ليبيا24، إن أن كافة المحروقات وعلى رأسها وقود البنزين متوفرة بخزانات الشركة، لافتًا إلى أن عمليات التشغيل وتزويد شركات التوزيع تسير وفق الخطط التنفيذية اليومية بشكل اعتيادي.

وطالب بن دردف المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات التي تؤثر سلباً على سير عمليات التشغيل.

وأشار بن دردف إلى أن، ناقلة الوقود “سيرنام” أنهت عمليات ضخ وتفريغ شحنة 38 مليون لتر من الديزل وغادرت الجمعة منصة الرصيف النفطي في بنغازي.

وقال إن ناقلة الوقود “فيتورا” كذلك ستباشر عمليات ضخ وتفريغ 40 مليون لتر من وقود البنزين بخزانات الشركة بمستودع رأس المنقار.

وكانت ناقلة أنوار أفريقيا أنهت ضخ وتفريغ وقود البنزين بخزانات الشركة بمستودع طبرق الرئيسي خلال اليومين الماضيين.