” الإندبندنت” وثيقة مسربة تكشف عزم بريطانيا خفض المساعدات لعدة دول من بينها ليبيا

تخطط حكومة بوريس جونسون البريطانية لخفض ميزانية المساعدات الخارجية بحوالي 4 مليارات جنيه إسترليني ستتأثر منه العديد من الدول من بيها ليبيا بتخفيضات تتجاوز النصف.

وجاء ذلك في رسالة إلكترونية مسربة نشرتها صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، التي أشارت إلى أن الحكومة أبقت هذا الموضوع سريًا وأخفته عن البرلمان خلافًا لما كان تعهد به جونسون.

وتُظهر الأرقام التي نشرتها “الإندبندنت” أن نسب التخفيضات عن ليبيا ستكون بنسبة 60% وأشارت الوثيقة المسربة الشهر الماضي إلى أن هذا الخفض الذي جاء تحت ضغط الاستنزاف الاقتصادي جراء جائحة الكورونا من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الشهر المقبل

ووفقًا لما نشرته الصحيفة فإن التخفيضات تشمل أيضًا خططًا لوقف ميزانية مكتب الكومنولث والتنمية وهو صندوق تابع لوزارة الخارجية لمكافحة الصراع وتعزيز الاستقرار والأمن.

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