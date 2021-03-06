صندوق التسهيلات المالية بوزارة عمل الوفاق يجتمع مع أعضاء من البنك الإسلامي للتنمية

عُقد عبر الدائرة الإلكترونية يوم الخميس الماضي الاجتماع التنسيقي الأول بين صندوق التسهيلات المالية التابع لوزارة العمل بحكومة الوفاق الوطني، وأعضاء فريق التمكين الاقتصادي للشباب بالبنك الاسلامي للتنمية.

حيث حضر الاجتماع رئيس لجنة إدارة الصندوق “بالقاسم السويدي”، “يوسف التاورغي” مدير إدارة المتابعة بوزارة العمل والتأهيل، “محمد عون” مدير مكتب المعلومات والإقراض – المكلف، والسيد “جمعة المبروك” مدير إدارة التدريب الوظيفى بوزارة العمل والتأهيل.

وهدُف الاجتماع إلى الاتفاق على اتخاذ جُملة من الإجراءات التنظيمية بشأن وضع خطط التمكين قصيرة وطويلة الأجل، وإتخاذ كافة الترتيبات اللأزمة لتمكين الشباب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية