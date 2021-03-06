مصلحة المطارات تستقبل وفداً مالطي بمطار معيتيقة الدولي

استقبل مساعد رئيس مصلحة المطارات بحكومة الوفاق “محمد فساطوي” ومدير عام مطار معيتيقة الدولي المكلف “عبدالمنعم القمودي” اليوم السبت، وفد الطيران المدني المالطي وكذلك قاما بزيارة تدقيقية داخل مطار معيتيقة .

وعلى هامش الزيارة عقد اجتماع بإدارة المطار ضم كل من مدراء الإدارات والمكاتب بالمصلحة ومدير مكتب أمن الطيران المكلف بمصلحة الطيران المدني ومنذوبين عن بعض الجهات الأمنية العاملة بالمطار

تناول الاجتماع مناقشة وتوضيح الإجراءات التشغيلية والتدابير الأمنية المتخذة بالمطار عند مغادرة واستقبال الرحلات الجوية، وكذلك مدى التقيد بتطبيق المعايير الدولية الموصى بها من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني.

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