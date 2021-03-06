عجائب التضخم بفنزويلا.. الدولار بـ1.88 مليون بوليفار

طرح البنك المركزي الفنزويلي ثلاث أوراق جديدة نقدية جديدة وهي 200 ألف، 500 ألف ومليون بوليفار.

وبرر البنك المركزي سبب إطلاق هذه الأوراق بسبب التضخم الكبير الذي تشهده البلاد، وقال إنّها ستصبح سارية في الأسواق بدءً من 8 مارس الجاري، وذلك من أجل تلبية حاجات الاقتصاد الوطني.

وأشارت تقارير من بوليفيا إلى أنّ الأوراق الجديدة لا تعادل دولار واحد، إذ يبلغ سعر الدولار في البلاد 1.88 مليون بوليفار.

ويعاني اقتصاد فنزويلا من التضخم للعام الرابع على التوالي، حيث وصلت نسبة التضخم ل3000% في العام 2020.

يذكر أنّ فنزويلا استبدلت عملتها بالدولار بعد هذا التضخم الكبير، حيث باتت المحلات تعرض السلع بالدولار، ولكي يشتري المواطن بالعملة المحلية عليه استخدام البطاقة المصرفية أو اللجوء للتحويلات البنكية.

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