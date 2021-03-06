خاص.. رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة يناقش المشاريع بميناء السدرة

ناقش رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة “نوري النفاتي” اليوم السبت 6/ مارس/ 2021‪ المشاريع بحظيرة خزانات السدرة التي تعتبر أهم المشاريع الحيوية والهامة جدا، وكذلك ستساهم في رفع السعة التخزينية لحظيرة التجميع للنفط الخام بميناء السدرة وبإعتبارها الوحيدة التي يتم بها تجميع النفط الخام بالحقول.

وتابع النفاتي سبل تسريع إنجاز العمل وبناء وتشييد الخزانات لرفع من السعة التخزينية، وأيضاً للتفادي بعض المشاكل بإيقاف التشغيل بالحقول بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن جهته أكد على ضرورة الإصرار لإكمال المشاريع خلال عام 202‪1 وأن شركة الواحة سوف تعمل لحصولها على الميزانيات لإتمام كافة المشاريع الحيوية، منها مشروع إعادة محطات حقل الظهرة للعمل وإنتاج النفط وتوسيعة وبناء خزانات بمجمع السدرة.

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