تأكيداً لما نشرته صدى..موظفو المركزي ببنغازي يعلنون تعليق عملهم لحين توفير الحماية الكافية لهم

تأكيداً لما جاء في صدى الثلاثاء الماضي حول تعليق العمل بالمركزي بنغازي .. نشر اليوم السبت 6 مارس موظفي مصرف ليبيا المركزي بنغازي بياناً بشأن الاعتداءات المتكررة جاء فيه:

“بالاشارة الى الاعتداءات المتكررة على مبنى الادارة العامة لمصرف ليبيا المركزي بطريق الهواري طوال الفترة الماضية، والتي تجاوزت الاربعة اعتداءات، وآخرها الذي كان يوم الثلاثاء الماضي، وما تسببته هذه الاعتداءات احتجاز لحرية الموظفين والموظفات لساعات داخل المبنى دون اي مساندة تذكر من الجهات الامنية والعسكرية في المدينة، ما عدا أفراد حرس المرافق والمنشات المكلّفين بحماية المصرف وقاموا بما استطاعوا مشكورين وفق الإمكانيات المتاحة لديهم.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه موظفي مصرف ليبيا المركزي حق أي مواطن بأن يتلقى العلاج المناسب له، وخصوصاً شريحة الجرحى، إلا أن ذلك لن يتأتى بمثل هذه الافعال، خصوصاً وأن المصرف ليس هو الجهة المتعاقدة لتوفير العلاج، وأن دور المصرف يقتصر بالسداد عند تلقي الاذونات اللازمة من الجهات المعنية، وبعد التأكد من سلامة الإجراءات ووفق الامكانيات المتاحة لديه.

عليه يعلن موظفوا المصرف تعليق العمل لحين توفير الحماية الكافية للمبنى من الجهات المعنية لمنع تكرار مثل هذه الأفعال”.

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