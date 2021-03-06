قادربوه: الشنطي منعني من دخول الهيئة بقوة السلاح..وقام بالآف التعيينات لشراء الذمم … وتفاصيل خطيرة يرويها حول قضية هيئة الرقابة الإدارية

تحدث عبد الله قادر بوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف من مجلس النواب بطرابلس عبر برنامج “فلوسنا” حيث نفى مسألة اقتحام الهيئة من قبل مجموعة مسلحة تابعة له وصرّح قائلاً: “المشكلة بدأت من شهر نوفمبر 2020 عند تعيّيني كوكيل للهيئة عن طريق مجلس النواب بطرابلس، لأنّ الشنطي رفض القيام بواجباته، والرقابة الإدارية أصبحت فاشلة في أداء مهامها حول تقارير ديوان المحاسبة وذلك لفشل إدارة “الشنطي” ما جعل المجلس يقوم بهذا القرار.

وأضاف:” الشنطي يعمل فقط للقيام بالالآف التعيينات، وشراء ذمم العديد من الأشخاص الذين ينتمون لجهات مختلفة، واتجهنا للقضاء بعد خطف موظف ورئيس مكتب مجلس النواب بطرابلس وتهديده “بالقتل”، وتفاصيل القضية موجودة لدى مكتب النائب العام”.

وحول مايدور في مقر الهيئة تحدّث قادر بوه قائلاً: ” مقر الهيئة هو مكان لمجموعة مسلحة، وتم “تعذيب” موظف داخلها على يد مدير إدارة بالهيئة، وجئت لمقر الهيئة لوحدي، وتم تهديدي “بالقتل” من قبل الموجودين بالداخل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية