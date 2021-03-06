اقتصاد

قادربوه: الشنطي منعني من دخول الهيئة بقوة السلاح..وقام بالآف التعيينات لشراء الذمم … وتفاصيل خطيرة يرويها حول قضية هيئة الرقابة الإدارية

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحدث عبد الله قادر بوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف من مجلس النواب بطرابلس عبر برنامج “فلوسنا” حيث نفى مسألة اقتحام الهيئة من قبل مجموعة مسلحة تابعة له وصرّح قائلاً: “المشكلة بدأت من شهر نوفمبر 2020 عند تعيّيني كوكيل للهيئة عن طريق مجلس النواب بطرابلس، لأنّ الشنطي رفض القيام بواجباته، والرقابة الإدارية أصبحت فاشلة في أداء مهامها حول تقارير ديوان المحاسبة وذلك لفشل إدارة “الشنطي” ما جعل المجلس يقوم بهذا القرار.

وأضاف:” الشنطي يعمل فقط للقيام بالالآف التعيينات، وشراء ذمم العديد من الأشخاص الذين ينتمون لجهات مختلفة، واتجهنا للقضاء بعد خطف موظف ورئيس مكتب مجلس النواب بطرابلس وتهديده “بالقتل”، وتفاصيل القضية موجودة لدى مكتب النائب العام”.

وحول مايدور في مقر الهيئة تحدّث قادر بوه قائلاً: ” مقر الهيئة هو مكان لمجموعة مسلحة، وتم “تعذيب” موظف داخلها على يد مدير إدارة بالهيئة، وجئت لمقر الهيئة لوحدي، وتم تهديدي “بالقتل” من قبل الموجودين بالداخل.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • تو مش عارف كان في حد من الامن الإعلامي يقرا في كلامي هذا –
    لكن البرنامج هذا تافه – وتلي يقدموا فيه تافهين وسذج وسطحين – وما عمري ولا عمر اي واحد فالعالم سمع ببرنامج إذاعي في اي دولة على سطح الكرة الارضيّة ” اسمه فلوسنا …!!!
    ولا اعلم ان كان هناك اي مثقفين ليبيين او علماء مسلمين ليبيين عندهم وعي بي هالمشكلة الغير اخلاقية في الاعلام الليبي بعد كارثة فبراير –
    يا اخي حطوا الشخص المناسب فالمكان المناسب – وحطوا مواضيع ترقى للعقل الآدمي والعقل الوطني والتسيير للخدمات – وتوفير فرص للأعمال وتوفير مراكز تدريب عملي عالاجهزة والمصانع – او تدريب مراكز إعلامية ثقافية او هندسية او طبية –
    عالاقل منكن تحتوي الشباب والعاطلين او الغير مرتاحين في أعمالهم الحالية –
    الان الاعلام المفروض يعالج القضايا الاجتماعية او الخدمية او الدينية باعتباره الوسيلة الي تصل للمشاهد او المواطن او الموظف – والأستاذ والطالب –
    الان غير حملة التشييع والتهويد الي تصل المجتمعات العربية تخلي الشخص يلوح الي ورآه وقدامه – ويلتفت للرابط الاجتماعي والديني والثقافي والتعليمي – والامني – مما يعالج قضايا وطن – والاصلاحات والمشاكل الي تواجهه المزارع من الجراد والاوبءة والمظاهر الشاذة عن المجتمع الليبي – لو كان هناك أشخاص يحاولون تخصيص الاعلام فهدا مرفوض / فالإعلام وسيلة إصلاح وليس لإظهار براعات الكلام وتقاذف الاتهامات وتشتيت البيت الاسري – توجد بيوت في ليبيا لا يريدون التحدث عن الفلوس ..!!!
    تكلموا عّن الزكاة والربا ومخاطرها عالمجتمع والوطن ..؟!!
    تكلموا عّن تجهيز المستشفيات – النظافة العامة – السلامة الوطنية – مشاكل المرور – مخاطر ازدياد السيارات وحوادث الطرق – اهمية رجل المرور – الحوادث الصحراوية بسبب الرعي الغير منظم – مشاكل الطرق والاشارات – الأمراض الاي تصيب المواشي – والمزارع – الحرف والمهن اليدوية الليبية –
    تكلموا على شيء يفهمه المواطن الليبي ويحس بنفسه انه في بلاد محترمة داخل بيته وبين أسرته- مش فلوسنا ..،!!! حتى الكلب طمعتوه في فلوس الليبين انتم .،، وياريت غير زرتوا بيهم شيء يفيد البلاد والعباد – لا حول الله –
    الان دول الشرق الأوسط طمع الدول الغربية في الدولة الليبية وجميع الدال الافريقية – وانشاء الله المجتمع الليبي يكّون واعي بالذي يجري حوله وفي بلاده ابنداء من جاليات البوسنة والصرب والأوروبيين الي لاجءوا من حروبهم – الي يسمون الليبيين ودوّل الشمال الأفريقي بلاد الصومال والمجاعات استكبارا من انفسهم بعد حقنهم بالامراض والاوبىءة في منظمة الكفر العالمية – والله المستعان .

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