موظفو مصرف ليبيا المركزي ببنغازي يعلقون العمل إلى حين توفر الأمن بسبب تكرار الاعتداءات

بنغازي 06 مارس 2021 (وال)- أعلن موظفو مصرف ليبيا المركزي ببنغازي اليوم السبت، تعليق العمل إلى حين توفر الحماية الكافية للمبنى من الجهات المعنية لمنع تكرار الاعتداءات.

الموظفون أشاروا – في بيان – نشره المصرف على صفحته في فيسبوك، إلى أن قرار التعليق جاء بعد أن شهد مبنى الإدارة العامة للمصرف طوال الفترة الماضية، اعتداءات متكررة تجاوزت الأربعة اعتداءات وآخرها الثلاثاء الماضي.

وأشار البيان إلى أن هذه الاعتداءات؛ نتج عنها احتجاز لحرية الموظفين والموظفات لساعات داخل المبنى، دون أي مساندة تذكر من الجهات الأمنية والعسكرية في المدينة، ما عدا أفراد حرس المرافق والمنشآت المكلفين بحماية المصرف، وقيامهم بما استطاعوا وفق الإمكانيات المتاحة لديهم.

وأكد الموظفون على حق أي مواطن بأن يتلقى العلاج المناسب، وخصوصًا شريحة الجرحى، إلا أن ذلك لن يتأتى بمثل هذه الأفعال، خصوصًا وأن المصرف ليس هو الجهة المتعاقدة لتوفير العلاج، وأن دور المصرف يقتصر بالسداد عند تلقي الأذونات اللازمة من الجهات المعنية، وبعد التأكد من سلامة الإجراءات ووفق الإمكانيات المتاحة لديه.

يُشار إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي في بنغازي السيد علي الحبري، قدم إلى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بطلب لإحالته إلى التقاعد، مُبررًا ذلك بوصوله القانونية لذلك، وفقًا للوائح المصرف المركزي . (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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