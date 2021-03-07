وفد من الطيران المالطي يتفقد الإجراءات التشغيلية بـ”معيتيقة”

وصل إلى مطار معيتيقة الدولي يوم أمس وفد من الطيران المدني المالطي تألف من مدير أمن الطيران المدني بجمهورية مالطا ومساعده.

وكان في استقبال الوفد كل من رئيس مصلحة المطارات محمد فساطوي، ومدير عام مطار معيتيقة الدولي المكلف عبد المنعم القمودي.

وقام الوفد بزيارة تدقيقية داخل المطار للتأكد من استيفاء الملاحظات التي وردت في تقرير الزيارة.

وعقد الوفد اجتماعاً على هامش الزيارة حضره بعض مدراء الإدارات والمكاتب بالمصلحة والمطار، بالإضافة إلى مدير مكتب أمن الطيران المكلف بمصلحة الطيران المدني، ومندوبين عن عدد من الجهات الأمنية العاملة في المطار.

وناقش المجتمعون كافة الإجراءات التشغيلية والتدابير الأمنية المتخذة بالمطار عند مغادرة واستقبال الرحلات الجوية، ومدى التقيد بمعايير المنصة الدولية للمجتمع المدني.

الجدير بالذكر أنّ هذه الزيارة تأتي ضمن إطار التنسيق لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

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