انطلاق دورة تدريبية بعنوان متطلبات مواصفة الايزو 9001 بشركة الجوف للتقنية النفطية

نُظمت صباح اليوم الأحد 7مارس2021م بقاعة المحاضرات بالمبنى الإداري بقنفوده دورة تدريبية بعنوان ( متطلبات مواصفة الايزو 9001) ، التي يلقيها الدكتور عمران بوعزة و تتضمن نظام إدارة الجودة ومقاييس الايزو 9001 ISO وتصدرها المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، كما تستمر هذه الدورة لمدة ثلاثة أيام مكثفة تحت متابعة قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية.

ومن جهته أكد عضو لجنة الإدارة للشؤون المالية والإدارية كلمة بالخصوص موجهاً إلى ضرورة الاستفادة من هذه المحاضرات والدورات التي تعتبر إضافة إلى شركة الجوف للتقنية النفطية للوصول للمعايير العالمية في كافة المجالات .

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