الوطنية للنفط تشارك في اجتماع تحالف أوبك+

شاركت المؤسسة الوطنية للنفط في في الاجتماع الوزاري (رقم 14) لتحالف أوبك+ عبر الدائرة الافتراضية يوم الخميس الموافق 4 مارس 2021 وحضر الإجتماع عن ليبيا “د.الطاهر مسعود الناجح” مستشار رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة الاقتصادية لمنظمة أوبك ممثلاً عن مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة.

هذا وقام المجتمعون بتقييم حالة سوق النفط من حيث الامدادات والطلب ومستوى المخزون وراجعوا مدى التزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون بمعدلات الانتاج المتفق عليها، وقرروا الإبقاء على معدلات الانتاج الحالية لمعظم الدول الأعضاء في التحالف حتى نهاية شهر أبريل 2021.

ونظراً لاستمرار انخفاض الطلب على النفط بالأسواق العالمية بسبب استمرار جائحة كورونا فقد أكدت المملكة العربية السعودية استمرار تخفيض إنتاجها اليومي بمعدل إضافي مليون برميل يومياً حتى نهاية شهر أبريل لدعم استقرار السوق.

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