مؤسسة للنفط الليبية تشارك في الاجتماع الوزاري لتحالف أوبك+

شارك مستشار رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة الاقتصادية لمنظمة أوبك، مسعود الناجح، في الاجتماع الوزاري رقم 14 لتحالف أوبك+.

وتضمن الاجتماع الذي عقد عبر الانترنت، تقييم حالة سوق النفط من حيث الإمدادات والطلب ومستوى المخزون، إلى جانب الاطلاع على مدى التزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون بمعدلات الإنتاج المتفق عليها، إذ قرر المجتمعون الإبقاء على معدلات الإنتاج الحالية لمعظم الدول الأعضاء في التحالف حتى نهاية شهر أبريل للعام الحالي.

وفي ظل استمرار تفشي فيروس كورونا وانخفاض الطلب على النفط بالأسواق العالمية، أكدت السعودية استمرار تخفيض إنتاجها اليومي بمعدل إضافي قدره مليون برميل يوميا حتى نهاية شهر أبريل وذلك لدعم استقرار السوق.

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