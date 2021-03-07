صندوق التسهيلات المالية يدرس خطط تمكين الشباب بسوق العمل

بحث رئيس لجنة صندوق التسهيلات المالية التابع لوزارة العمل والتأهيل بالقاسم السويدي، رفقة أعضاء فريق التمكين الاقتصادي للشباب بالبنك الإسلامي للتنمية إمكانية وضع خطط لتمكين الشباب في سوق العمل.

وناقش المجتمعون عبر الإنترنت جملة من الإجراءات التنظيمية التي تضمن وضع خطط التمكين قصيرة وطويلة الآجل، واتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لدمجهم في سوق العمل.

وشارك في الاجتماع كافة أعضاء لجنة الصندوق، ومدير إدارة المتابعة بوزارة العمل والتأهيل، ومدير مكتب المعلومات والإقراض ومدير إدارة التدريب الوظيفي بالوزارة.

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