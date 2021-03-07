بسبب كورونا.. اقتصاد كندا يُسجل أسوأ أداء له على الإطلاق

كشفت هيئة الإحصاء الكندية في بيانات رسمية عن تسجيل اقتصادها أسوأ أداء له على الإطلاق في العام الماضي؛ بسبب الجائحة التي أدت إلى إغلاق الشركات وتوقف الملايين من العمل.

وقالت الهيئة في بياناتها إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة خمسة فاصلة أربعة في المائة خلال عام 2020، إذ يُعد هذا أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1961.

وأضافت الهيئة أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قدره تسعة فاصلة ستة في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بانخفاض عن معدل النمو السنوي البالغ أربعين فاصلة ستة في المائة خلال الربع الثالث.

وتوقعت الهيئة أيضًا أن يرفع الإنفاق العجز إلى مستوى تاريخي يبلغ 381.6 مليار دولار كندي بنهاية شهر مارس الجاري.

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