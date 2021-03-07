اقتصاد

بسبب كورونا.. اقتصاد كندا يُسجل أسوأ أداء له على الإطلاق

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت هيئة الإحصاء الكندية في بيانات رسمية عن تسجيل اقتصادها أسوأ أداء له على الإطلاق في العام الماضي؛ بسبب الجائحة التي أدت إلى إغلاق الشركات وتوقف الملايين من العمل.

وقالت الهيئة في بياناتها إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة خمسة فاصلة أربعة في المائة خلال عام 2020، إذ يُعد هذا أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1961.

وأضافت الهيئة أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قدره تسعة فاصلة ستة في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بانخفاض عن معدل النمو السنوي البالغ أربعين فاصلة ستة في المائة خلال الربع الثالث.

وتوقعت الهيئة أيضًا أن يرفع الإنفاق العجز إلى مستوى تاريخي يبلغ 381.6 مليار دولار كندي بنهاية شهر مارس الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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