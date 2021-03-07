قادربوه يؤكد أن التمديد للبعيو من قبل الشنطي كان نتاج ضغوطات … وتفاصيل أخرى تنشرها صدى بالمستندات

قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف من رئاسة مجلس النواب “عبد الله قادربوه” في تصريح لقناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية أنه قد تم تمديد لمدير عام شركة الحمراء “عبد الحكيم بعيو” بضغط من الرئاسي على سليمان الشنطي مشيراً إلى أن الشنطي قد أكد له ذلك .

ووفقاً لرسالة تحصلت عليها صدى عليها فقد قام الشنطي بالتمديد لعبد الحكيم بعيو ، و رد رئيس مدير شركة الاستثمارات الخارجيةسالم احنيش على ذلك .

كما اتخذ الشنطي من جهته بعد ذلك قراراً بإيقاف خيري جالوتة المدير العام بشركة الحمراء الذي كلف خلفاً لعبد الحكيم بعيو،واعادة تسمية إدارة جديد للحمراء، ليقوم الخطابي رئيس شركة الاستثمارات بتعيين بعيو مرة أخرى كمدير بعد رصد عدة مخالفات عليه.

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