قادربوه: صدر لي حكم نهائي بتوّلي أمور الهيئة..وهناك شبهة تزوير في قرار تعيين الشنطي… وتفاصيل أُخرى يرويها حول أحكام القضاء في قضية تولي هيئة الرقابة

صرّح عبد الله قادربوه أثناء لقاءه عبر برنامج فلوسنا والذي رصدته صدى الاقتصادية حول حكم القضاء في مسألة تولي مهام رئيس هيئة الرقابة الإدارية حيث قال:”صدر لي حكم نهائي بتولّي منصب وكيل الهيئة، ولكن فوجئنا فيما أعدّه سابقةً خطيرة للقضاء بالتماس إعادة النظر.

وتعرض بعد ذلك أحد القضاة المكلفين بالقضية لضغوطات وأصبح يريد إلغاء الحكم، ليتبين لما فيما بعد أن “الشنطي” قام بتعيين ابن أخ وابن هذا القاضي في هيئة الرقابة الإدارية، وحكمت المحكمة في قضية كهذه يتطلب الاطلاع على تفاصيلها فترةً من الزمن في غضون نصف ساعة فقط!

وأضاف قائلاً:”قمنا بالمخاصمة وتقدمنا بكل الإجراءات القانونية ضد القاضي الذي حكم بإلغاء قرار تعييني في إدارة التفتيش بالقضاء، وتواصل معي أحد مستشاري محكمة الاستئناف ووعدني بضمان الحكم لصالحي؛ لو قمت بإيقاف المحامي الخاص بي عن الدفاع في هذه القضية، ليتواصل فيما بعد ابن هذا المستشار – وهو موظف بالهيئة- مع أحد القضاة وطلب منه الحكم ضدي”.

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