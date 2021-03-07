مجلس الأعمال التونسي يؤكد دعوة حكومة الوفاق لعودة الشركات التونسية

كشف نائب رئيس مجلس الأعمال التونسي عصام بن يوسف الأحد، أن حكومة الوفاق دعت الشركات التونسية، التي لها عقود ماضية، وتوقفت عن العمل في ليبيا، إلى تفعيل هذه العقود والتفاوض للعودة لتكملة مشاريعها.

وأضاف بن يوسف، أن هذه العقود، التي لم تكتمل، يمكن أن تحقق ما يتراوح بين 3 و 4 مليارات دينار تونسي بالأسعار الجديدة، وبأن هذه العودة ستسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتشغيل المصانع، وتوفير فرص عمل لليد العاملة التونسية في ليبيا، بحسب صحيفة الصباح التونسية.

وأكد بن يوسف، الذي زار ليبيا مؤخرا، والتقى بعدد من المسؤولين الليبيين، أن مكانة تونس في السوق الليبية قائمة وكبيرة جدا، داعياً إلى تسهيل الإجراءات للمستثمر الليبي في تونس ومنحه امتيازات خاصة وتسهيلات، إضافة إلى تفعيل اتفاقية التبادل الحر بين البلدين.

يشار إلى أن المبادلات التجارية بين تونس وليبيا تراجعت، وفق بيانات، إلى أقل من مليار دينار تونسي حاليا، بعد أن كانت في حدود 5ر3 مليارات دينار قبل سنة 2010.

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