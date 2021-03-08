اقتصاد

معيتيق: انتهاء سنوات الانقسام المالي بين وزارتي الليبية والوفاق غير الدستورية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 08 مارس 2021 (وال)- أعلن نائب رئيس مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الدستورية أحمد معيتيق اليوم الإثنين، عن انتهاء سنوات الانقسام المالي بين وزارتي المالية الليبية وحكومة الوفاق غير الدستورية، واصفًا بأنها اللبنة الأولى في طريق توحيد مؤسسات الدولة.

وقال معيتيق – عبر حسابه في فيسبوك – إنه “أسدل اليوم وبشكل رسمي الستار عن حقبة الانقسام المالي بين وزارتي المالية غربًا وشرقًا، إذ قامت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الموافق السابع من مارس، بإحالة مرتبات كافة موظفي الدولة الليبية بمختلف القطاعات والوحدات الإدارية إلى مصرف ليبيا المركزي. (وال- طرابلس) ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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