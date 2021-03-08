“معيتيق”: أُسدل الستار اليوم عن حقبة الانقسام المالي بين وزارتي المالية

رحب النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “أحمد معيتيق” -الأحد- بما اعتباره نهاية الانقسام المالي بين وزارتي المالية التابعة للوفاق والتابعة للحكومة الليبية بعد قرار إحالة المرتبات.

وقال “معيتيق” في تدوينة له على صفحته بموقع فيس بوك إنه : “أسدل اليوم وبشكل رسمي الستار عن حقبة الانقسام المالي بين وزارتي المالية غرباً وشرقاً ، إذ قامت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الموافق السابع من مارس إحالة مرتبات كافة موظفي الدولة الليبية بمختلف القطاعات والوحدات الإدارية إلى مصرف ليبيا المركزي” .

ووصف “معيتيق” هذا التطور بـــ “اللبنة الأولى في طريق توحيد مؤسسات الدولة” ، حيث أحالت وزارة المالية في حكومة الوفاق، مرتبات شهري يناير وفبراير، إلى إدارة العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي، تمهيداً لتسييل القيم المالية في حسابات الجهات العامة لسداد مرتبات العاملين بالقطاع العام الذي يفوق عددهم 1.8 مليون موظف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية