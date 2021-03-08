مالية الوفاق تسلم أذونات صرف مرتبات “يناير – فبراير” 

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأحد أنها قامت بتسليم أذونات الصرف الخاصة بشهري يناير وفبراير.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنه تم إحالة المرتبات إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس؛ وذلك لاستكمال إجراءات الصرف المتبّعة.

وأشارت وزارة المالية في حكومة الوفاق إلى أن المرتبات تشمل كافة الجهات المموّلة من الخزينة العامة.

وكان مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أعلن الأربعاء الماضي الشروع في تنفيذ مرتبات شهري يناير وفبراير 2021.

ونوه المصرف إلى أن هذه الخطوة تفاديًا لتأخر صرف مرتبات المواطنين نتيجة لعدم اعتماد ترتيبات مالية للعام 2021 وتقديرًا منه لحالة الضرورة.

وأشار مصرف ليبيا المركزي في تنويه نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك إلى أن بادر في 24 يناير 2021 بتقديم مقترح لترتيبات مالية مؤقتة وموحدة لشهري يناير وفبراير 2021 وتم الاتفاق عليه مع وزارة المالية بمشاركة الأطراف الدولية.

ولفت المصرف المركزي إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لم يصدر قراره باعتماد تلك الترتيبات حتى تاريخه.