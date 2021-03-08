التسييري طبرق يبحث العراقيل التي تواجه تنفيذ المشاريع

طبرق 08 مارس 2021 (وال)- عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية، اجتماعًا ضم المهندسين المشرفين على المشاريع التي تنفذها البلدية .

وقال مدير إدارة الإعلام بالبلدية صلاح فؤاد – لوكالة الأنباء الليبية -إن عميد البلدية؛ بحث خلال اللقاء حضره وكيل الديوان؛ العراقيل التي تواجه بعض المشاريع لإيجاد الحلول المناسبة لاستكمالها في مواعيدها.

يُشار إلى أن بلدية طبرق نفذت عدد من المشروعات في مجال الطرق والمياه والصرف الصحي تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية. (وال- طبرق) م ن/ ر ت

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