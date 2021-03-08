اجتماع عمل بين وزارتي الحكم المحلي والعمل بحكومة الوفاق الوطني

عقد بديوان وزارة الحكم المحلي صباح يوم أمس الأحد الموافق 7 مارس 2021 إجتماع عمل حضره “عبدالباري شنبارو” وكيل وزارة الحكم المحلي والمكلف بتسيير مهام الوزارة، ووزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني “المهدي الأمين”، وعدد من مدراء الإدارات المختصة بالوزارتين.

وقد تم خلال الإجتماع مناقشة تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي والنظام الموحد للبلديات المقترحين من قبل لجان مختصة والآليات المناسبة لإستكمال الوصف الوظيفي لهما، حيث تم الإتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لتنقيحهما بالصورة النهائية تمهيداً لإقرارهما عن الجهات المختصة نهاية الشهر الحالي.

كما تم مناقشة الآليات المناسبة للتعاون بين الوزارتين لدعم البلديات فيما يخص برامج بناء القدرات الوظيفية لموظفي وحدات الإدارة المحلية بجميع تخصصاتها، لاسيما ما يتعلق منها بالبناء المؤسسي السليم واستراتيجيات التنمية المستدامة.

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