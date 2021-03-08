صنع الله يجتمع بشركة KPMG لمناقشة التطورات بمشروع استحداث منظومات المؤسسة الوطنية للنفط

اجتمع رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله يوم أمس الاحد الموافق 7 مارس 2021 بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس بممثلين عن شركة KPMG، والتي تم ابرام عقدٍ معها خلال الفترة الماضية بخصوص مشروع استحداث منظومة شاملة للنظم المالية والإدارية والموارد البشرية والتسويق والتصنيع والاستكشاف والإنتاج.

وحضر الاجتماع عن المؤسسة الوطنية للنفط كلاً من: مدير عام المالية “أبو العيد سالم” رئيس الفريق المكلف من المؤسسة، والمستشار محمد الباشا مدير المشروع فى مرحلة الدراسة وباقي أعضاء الفريق عن المؤسسة؛ ومن جانب شركة “KPMG” الفريق المكلف بإجراء الدراسة للوضع الحالي لغرض تطوير المنظومات للمؤسسة وهم: صفوان بن محمد، فرج قدور، محمد بن سالم ميقاو، شكري بن محمد، المحسن عرعود، هلال بن فاتح والي، مروة بالحاج عمارة، بالإضافة إلى السيد حسين أبو نوراة و عبدالرحمن الشرع عن KPMG ليبيا.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة اخر المستجدات والمراحل التي وصل اليها الفريق المُشكّل من كلا الجانبين، والاطلاع على الملاحظات الواردة بالتقارير المُعدّة بالخصوص ، وذلك بعد ان تم عقد عدة اجتماعات عن بعد في الأيام الماضية مع مختلف المستويات التنظيمية بالمؤسسة حيث تم الاستماع لبعض التوجيهات من رئيس مجلس الادارة في مايتعلق بإستراتيجية المؤسسة فى المرحلة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية