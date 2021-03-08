اقتصاد

ألمانيا تتوقّع زيادةً في عدد الشركات المُفلسة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توقّعت مجموعة من التقارير، التي أصدرتها الحكومة الألمانية، إفلاس العديد من الشركات؛ بسبب انتشار فيروس “كورونا”.

ونشرت صحيفة “أوجسبورجر ألجيماينه” الألمانية نسخةً من ردّ الحكومة على الكتلة البريطانية للحزب الديمقراطي الحر والذي جاء فيه ما يلي: “وفقًا لتقييم الحكومة؛ سوف يزداد عدد حالات إفلاس الشركات بشكلٍ واضحٍ في العام 2021”.

وأشارت التقارير الحكومية إلى أنّ عدد الشركات المفلسة في العام 2021؛ سيزداد بإجمالي 18,749 حالة إفلاس، مقارنةً بعدد الشركة المُفلسة في العام 2019.

وأكدّت الحكومة الألمانية أنّها لا تتوقّع موجات إفلاس كبيرة في نطاق الاقتصاد الحقيقي، وأوضحت أنّ هذه التوقعات محاطةٌ بدرجةٍ كبيرةٍ من حالة عدم اليقين.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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