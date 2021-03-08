شركة الكهرباء: سرقة الآف الأمتار من أسلاك الكهرباء

الشركة العامة للكهرباء أوضحت في بيان صحفي تابعته صحيفة صدى الاقتصادية أن السرقة تمت على خط المحجوب من 30 سوق الثلاثاء التابع لدائرة توزيع جنوب زليتن، فيما طال الجرم المتواصل أسلاكًا بمسافة 150 مترًا على خط ماجر فرعية بجوار خط 220 زليتن، ما تسبب بفقدان التغذية لـ4 محولات سكنية وزراعية وصناعية بدائرة توزيع وسط زليتن.

وأضاف البيان أنه تم سرقة أسلاك ضغط عالٍ بمسافة 750 مترًا بدائرة توزيع الكريمية على خط بروين ومن خط الجنين فرعية مدخل بئر العالم بمسافة 1350 مترًا بدائرة توزيع الحي الصناعي؛ بالإضافة لسرقة أسلاك ضغط منخفض بمسافة 600 متر، ومن إدارة توزيع الجفارة أسلاك ضغط عالٍ بمسافة 600 متر، من خط اتجاه عامر القمام من 30 السياحية مما تسبب بفقدان التغذية لمحولين هوائيين.

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