اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (8-3-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الاثنين 8 مارس 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .
وشهدت العملات الدولية البارزة ارتفاعاً ملحوظاً لسعر الدولار الامريكي وتراجع اليورو والجنية الاسترليني مقابل الدينار الليبي.
وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين 8 مارس 2021 :
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.5037 د.ل
|4.5149 د.ل
|4.4924 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.3625 د.ل
|5.3759 د.ل
|5.3491 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|6.2272 د.ل
|6.2428 د.ل
|6.2117 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5608 د.ل
|3.5697 د.ل
|3.5519 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.4705 د.ل
|3.4792 د.ل
|3.4619 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|4.8328 د.ل
|4.8449 د.ل
|4.8207 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.5277 د.ل
|0.529 د.ل
|0.5264 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.5277 د.ل
|0.529 د.ل
|0.5264 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.7211 د.ل
|0.7229 د.ل
|0.7193 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|4.15 د.ل
|4.16 د.ل
|4.14 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2004 د.ل
|1.2034 د.ل
|1.1974 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.2262 د.ل
|1.2292 د.ل
|1.2231 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.6327 د.ل
|1.6367 د.ل
|1.6286 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.338 د.ل
|0.339 د.ل
|0.337 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4994 د.ل
|0.5006 د.ل
|0.4981 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.26 د.ل
|1.26 د.ل
|1.26 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0082 د.ل
|0.0082 د.ل
|0.0082 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.609 د.ل
|0.609 د.ل
|0.609 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.5978 د.ل
|0.5993 د.ل
|0.5963 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.692 د.ل
|0.6937 د.ل
|0.6903 د.ل
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