اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (8-3-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الاثنين 8 مارس 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .

وشهدت العملات الدولية البارزة ارتفاعاً ملحوظاً لسعر الدولار الامريكي وتراجع اليورو والجنية الاسترليني مقابل الدينار الليبي.

وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين 8 مارس 2021 :

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الدولار الأمريكي دولار واحد 4.5037 د‫.‬ل 4.5149 د‫.‬ل 4.4924 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 5.3625 د‫.‬ل 5.3759 د‫.‬ل 5.3491 د‫.‬ل الجنيه الاسترليني جنيه واحد 6.2272 د‫.‬ل 6.2428 د‫.‬ل 6.2117 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 3.5608 د‫.‬ل 3.5697 د‫.‬ل 3.5519 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 3.4705 د‫.‬ل 3.4792 د‫.‬ل 3.4619 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 4.8328 د‫.‬ل 4.8449 د‫.‬ل 4.8207 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.5277 د‫.‬ل 0.529 د‫.‬ل 0.5264 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.5277 د‫.‬ل 0.529 د‫.‬ل 0.5264 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.7211 د‫.‬ل 0.7229 د‫.‬ل 0.7193 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 4.15 د‫.‬ل 4.16 د‫.‬ل 4.14 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 1.2004 د‫.‬ل 1.2034 د‫.‬ل 1.1974 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.2262 د‫.‬ل 1.2292 د‫.‬ل 1.2231 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 1.6327 د‫.‬ل 1.6367 د‫.‬ل 1.6286 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.338 د‫.‬ل 0.339 د‫.‬ل 0.337 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.4994 د‫.‬ل 0.5006 د‫.‬ل 0.4981 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 1.26 د‫.‬ل 1.26 د‫.‬ل 1.26 د‫.‬ل فرنك افريقي فرنـك 0.0082 د‫.‬ل 0.0082 د‫.‬ل 0.0082 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.609 د‫.‬ل 0.609 د‫.‬ل 0.609 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.5978 د‫.‬ل 0.5993 د‫.‬ل 0.5963 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.692 د‫.‬ل 0.6937 د‫.‬ل 0.6903 د‫.‬ل

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