“صنع الله” يُتابع مع شركة KPMG مشروع استحداث منظومات مؤسسة النفط

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، رفقة ممثلين عن شركة KPMG أهم التطورات للمرحلة الأولى من مشروع استحداث منظومات المؤسسة الوطنية للنفط.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، عُقد بالمقر الرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، حيثُ ناقش المجتمعون آخر المستجدات، والمراحل التي وصل إليها الفريق المُشكّل من الجانبين، والاطلاع على الملاحظات الواردة بالتقارير المُعدّة بالخصوص، بعد عقد عدة اجتماعات “عن بعد”، في الأيام الماضية، مع مختلف المستويات التنظيمية بالمؤسسة.

وبحسب بيان المؤسسة؛ فإنها تسعى إلى إدخال التقنية الرقمية الحديثة لجميع منظوماتها المالية والإدارية والفنية التي تتعلّق بمجالات الاستكشاف والإنتاج والتصنيع والتسويق الدولي والموارد البشرية، والتي ستساهم في تعزيز مكانتها العالمية، كأول جهة سيادية في ليبيا تُطبّق مفهوم الشفافية والحوكمة الرشيدة، وذلك أسوةً بكبرى شركات الطاقة على مستوى العالم، بحسب البيان.

وشارك في الاجتماع عن المؤسسة الوطنية للنفط كلٌّ من مدير عام المالية ورئيس الفريق المكلف من المؤسسة، ومن جانب شركة KPMG حضر الفريق المكلف بإجراء الدراسة للوضع الحالي لغرض تطوير المنظومات للمؤسسة.

يُشار إلى أن المؤسسة، قد أبرمت مع شركة KPMG، عقدًا، خلال الفترة الماضية، بخصوص مشروع استحداث منظومة شاملة للنظم المالية والإدارية والموارد البشرية والتسويق والتصنيع والاستكشاف والإنتاج.

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