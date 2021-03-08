“المحاسبة” يحيل أعضاء بإدارة “التجاري الوطني” إلى النائب العام

ديوان المحاسبة يحيل رئيس وأعضاء بمجلس إدارة مصرف التجاري الوطني وعدد 22 متهماً إلى النائب العام بتهمة إهدار المال العام

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