اقتصاد

“المحاسبة” يحيل أعضاء بإدارة “التجاري الوطني” إلى النائب العام

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ديوان المحاسبة يحيل رئيس وأعضاء بمجلس إدارة مصرف التجاري الوطني وعدد 22 متهماً إلى النائب العام بتهمة إهدار المال العام

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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