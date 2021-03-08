اجتماع مصلحة المطارات و شركة الخطوط الجوية الليبية لمناقشة الالتزامات المالية القائمة على الشركة

اجتمعت مصلحة المطارات يوم أمس الأحد السابع من شهر مارس الجاري مع شركة الخطوط الجوية الليبية؛ بحضور مدير الادارة المالية بالمصلحة ” امحمد الاطرش” والمدير المالي بشركة الخطوط الجوية الليبية ” مختار عيسى ” و أعضاء اللجنة المشكلة من قبل وزير المالية لمتابعة جباية الديون المستحقة على الشركات لصالح مصلحة المطارات وايداعها في حساب الايراد العام .

وتناول الاجتماع مناقشة الالتزامات المالية القائمة على الشركة المتمثلة في رسوم الإقلاع والهبوط وضريبة مغادرة الركاب والإيجارات وامكانية وضع آلية مناسبة لجبايتها وتسويتها.

كما تم الإتفاق على إعداد محضر يتم التوقيع عليه من قبل الطرفين ينص على سداد المستحقات المالية السابقة بشكل تدريجي على أن تلتزم الشركة بسداد الالتزامات المستقبلية بدون تأخير .

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