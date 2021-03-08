مركز الأمراض السارية والمناعة / بنغازي يستلم شحنة أدوية

استلم مركز الأمراض السارية والمناعة / بنغازي اليوم الإثنين 8/ مارس/2021‪، شحنة مساعدات طبية تتضمن أدوية خاصة بمرضى فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المُكتسَبة “الإيدز” كما أتت هذه الشحنة عن طريق رئيس بعثة وممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا “إليزابيت هوف”.

وتم خلال الزيارة عقد اجتماع مع مدير عام المركز المكلف والطواقم الطبية والتمريضية والفنية حيث إستمعت الى شروحات حول الوضع القائم للمركز، كما تفقدت مختبراته وأقسامه الطبية والإيوائية.

ومن جهتها أكدت”هوف” على استمرار منظمة الصحة العالمية بتقديم الدعم لهذا المركز، كما عبرت عن إعجابها بالجهود الكبيرة التي بيذلها العاملين في هذا المركز لتقديم خدمات الرعاية الصحية لمرضى فيروس نقص المناعة البشري/ المسجلين بالمركز .

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