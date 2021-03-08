المجلس البلدي القرضة /الشاطئ يعلن عن فرض حظر تجول

أعلن المجلس البلدي للبلديات القرضة / الشاطئ رقم(1) لسنة 2021 بشأن فرض حظر تجول.
كما ينص القرار على حظر التجول بنطاق البلدية من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً، من يوم الأحد الموافق 7/مارس /2021 لمدة أسبوعين إلى غاية 21/ مارس /2021.
كما أكد المجلس على إغلاق كافة المؤسسات التعليمية والتقنية والمساجد والمصارف والصالات الاجتماعية والمحلات التجارية والنوادي، وكذلك يمنع إقامة أي تجمعات في الأفراح والمأتم .
كما يتم إستثناء المستشفيات والمراكز الصحية والمصحات الخاصة والصيدليات من هذا الحظر مطالباً الجهات الأمنية والضبطية تولي تنفيذ أحكام هذا القرار، وكذلك كل من يخالف هذا الأمر يتعرض لمسألة قانونية.
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