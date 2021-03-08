المجلس البلدي القرضة /الشاطئ يعلن عن فرض حظر تجول

أعلن المجلس البلدي للبلديات القرضة / الشاطئ رقم(1) لسنة 202‪1 بشأن فرض حظر تجول.

كما ينص القرار على حظر التجول بنطاق البلدية من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً، من يوم الأحد الموافق 7/مارس /2021‪ لمدة أسبوعين إلى غاية 21/ مارس /2021‪.

كما أكد المجلس على إغلاق كافة المؤسسات التعليمية والتقنية والمساجد والمصارف والصالات الاجتماعية والمحلات التجارية والنوادي، وكذلك يمنع إقامة أي تجمعات في الأفراح والمأتم .

كما يتم إستثناء المستشفيات والمراكز الصحية والمصحات الخاصة والصيدليات من هذا الحظر مطالباً الجهات الأمنية والضبطية تولي تنفيذ أحكام هذا القرار، وكذلك كل من يخالف هذا الأمر يتعرض لمسألة قانونية.

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