وزير العمل والتأهيل بالوفاق يعقد اجتماعاً مع بلدي سبها

عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني ” المهدي الأمين” اليوم الإثنين اجتماعاً، مع أعضاء المجلس البلدي لمدينة سبها ومدير مكتب العمل والتأهيل بالبلدية و منسقة مجلس المرآة بالبلدية .

تم خلال الاجتماع مناقشة الملاكات الوظيفية وأيضاً ملف الإفراجات للجهات والموظفين داخل نطاق بلدية سبها، وكذلك معالجة المشاكل التي تواجه المكتب، من بينها تسهيل إجراءات منح إفادات بعدم الإزدواجية عن طريق توفير الإحتياجات الخاصة بالمنظومة.

وقال مدير مركز المعلومات والتوثيق أنه جاري العمل على إطلاق وتجهيز منظومة الجهاز الإدري عبر الانترنت لمكاتب العمل والتأهيل بجميع البلديات والتي ستسهل على المكاتب إصدار ومنح الإفادات وتحديثها بشكل مستمر دون الرجوع للمركز .

ومن جهته أكد ” الأمين ” أنه سيتم العمل على تشكيل فريق عمل لزيارة مدينة سبها وزيارة الجهات المستهدفة بالشراكة مع الوزارة والمجلس البلدي ومكتب العمل، وكذلك لتنفيذ برامج تدريبية للباحثين عن العمل في عدد من المجالات والتي ستكون موجهة للشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة داخل البلدية .

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