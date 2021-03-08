صنع الله يستقبل مدير إدارة التنمية المستدامة لمناقشة التحضير للمؤتمر الدولي المغاربي الأول

استقبل رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الإثنين، مدير إدارة التنمية المستدامة “مختار عبدالدايم” وأعضاء الفريق المشكل من إدارة التنمية بالمؤسسة “محمد الجهاني، ابراهيم خليفة” وذلك في إطار الإستعداد للمشاركة في المؤتمر الدولي المغاربي الأول لمستجدات التنمية المستدامة الذي سيقام في الفترة من 12 إلى 14 مارس 2021م في تونس .

تم خلال اللقاء إستعراض ورقة العمل وملخص عن مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها، وأيضا تقديم عرض مناشط إدارة التنمية المستدامة والأعمال والمشاريع والبرامج التنموية التي تم تنفيذها في منطقة الهلال النفطي، كما شمل العرض دور إدارة التنمية المستدامة في استقرار الانتاج وفي فتح جسور الترابط والشراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط والمجتمعات المحلية .

ومن جهته قال صنع الله إن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة تلعب دوراً كبيرا في التقريب بين المجتمعات المحلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية