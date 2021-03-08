حصري: النائب العام يكشف لصدى تفاصيل استدعاء وزير الصحة وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا

أكد قسم التحقيقات بمكتب النائب العام لصدى الاقتصادية اجراءه تحقيقات بخصوص البلاغات الواردة اليه حول تأخر التعاقد في توريد لقاح فايرس كوفيد 19 وقام باستدعاء السادة وزير الصحة وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض والاستماع لإفاداتهم بالخصوص .

كما يتابع قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 94 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2012/2/4 بتشكيل لجنة متعددة القطاعات لتولي الإشراف على الخطة التنفيذية لإعطاء التطعيمات المتعاقد عليها مع مجمع كوفاكس بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والمفترض وصولها في نهاية الأسبوع.

وكذلك عمل لجنة المشتريات الخاصة بشراء وتوريد باقي الكميات المطلوب توافرها من لقاح فايرس كوفيد 19 والتي ستقوم بدراسة العروض الموجودة خلال 48 ساعة وإحالتها للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التوريد .وأكد مكتب النائب العام على إجراءه لملاحقة كل من أهمل أو قصر في إنجاز العمل المطلوب

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