اقتصاد

مصلحة المطارات بالحكومة الليبية المؤقتة تجتمع مع مدير منطقة بنغازي للشركة الافريقية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد رئيس مصلحة المطارات بالحكومة الليبية المؤقتة “صالح اشتيوي” اليوم الإثنين اجتماعاً، مع مدير منطقة بنغازي للشركة الافريقية “عبدالرحمن زيد”.

تناول الاجتماع مناقشة إمكانية تسيير رحالات من وإلى مطار الكفرة ، وكذلك التأكد من مدى جاهزية مطارات الأبرق وطبرق و مطار بني وليد للتشغيل، كما تطرق الاجتماع أيضا مناقشة الديون الخاصة بالمطارات التابعة للمصلحة.

ومن جهته أكد عبدالرحمن زيد على التعاون التام مع مصلحة المطارات على وضع آلية لفتح خطوط رحلات جديدة بين المطارات لرفع المعاناة عن أهلنا في ليبيا وخاصة أهلنا بالمنطقة  الجنوبية .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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