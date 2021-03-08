الخطوط الجوية الأفريقية تنفذ رحلة نسائية بكامل أطقمها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الافريقية اليوم الإثنين، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عن تنفيذ رحلة نسائية بكامل أطقمها الجوية والفنية تولت فيها الكابتن طيار ” ليلى الجرنازي” قيادة الطائرة بمساعدة الكابتن طيار “كلثوم البوسيفي”.

وأيضا الرحلة كانت تحت إشراف ومتابعة فنية من قبل السيدات بالترحيل الجوي والسلامة الجوية والإدارة الفنية ، إضافة إلى طاقم نسائي من المضيفات العاملات بالشركة.

وقالت الشركة نفتخر بتواجد هذه الكوكبة النسائية ضمن كوادرها اللواتي هُن فخر للوطن، وقدمت أيضا الشكر لكل إمراءة تناضل وتكد وتسعى لإثبات وجودها بما يرضي الله ومجتمعها.





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