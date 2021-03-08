الخطوط الجوية الأفريقية تنفذ رحلة نسائية بكامل أطقمها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الافريقية اليوم الإثنين، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عن تنفيذ رحلة نسائية بكامل أطقمها الجوية والفنية تولت فيها الكابتن طيار ” ليلى الجرنازي” قيادة الطائرة بمساعدة الكابتن طيار “كلثوم البوسيفي”.
وأيضا الرحلة كانت تحت إشراف ومتابعة فنية من قبل السيدات بالترحيل الجوي والسلامة الجوية والإدارة الفنية ، إضافة إلى طاقم نسائي من المضيفات العاملات بالشركة.
وقالت الشركة نفتخر بتواجد هذه الكوكبة النسائية ضمن كوادرها اللواتي هُن فخر للوطن، وقدمت أيضا الشكر لكل إمراءة تناضل وتكد وتسعى لإثبات وجودها بما يرضي الله ومجتمعها.
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