زوارة.. دراسة علمية لآثار الانبعاثات الضارة من مجمع مليتة للغاز

استقبل أعضاء من المجلس البلدي زوارة ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية بالبلدية -الاثنين- في قصر الضيافة، الدكتورة ليلي اللافي رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي وهيثم المبروك مدير إدارة مركز الدراسات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والوفد المرافق لهم .

وشهدت الزيارة عقد اجتماع افتتحه عضو المجلس البلدي الدكتور سمير كرشمان بكلمة رحب فيها بالوفد متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم والمهام المكلفين بها -حسب ما أورده المكتب الإعلامي لبلدية زوارة-الذي أضاف أن هذه الزيارة جاءت بناء على دعوة مركز الدراسات الاجتماعية والمجلس البلدي زوارة للقيام بدراسة علمية عن الأثار الاجتماعية والصحية الناجمة عن الانبعاثات الضارة من مجمع مليتة للغاز .

وأكد أعضاء “بلدي زوارة” خلال الاجتماع على دعمهم لهذه الدراسة لأهميتها وحاجة المنطقة لمثل هذه الدراسات العلمية من الجهات المختصة وإن البلدية مهتمة بهذا الملف وستقدم كل الدعم والمساعدة المطلوبة منها لتحقيق واستكمال هذه الدراسة مؤكدين على أن مدينة زوارة تملك الكوادر الأكاديمية المؤهلة والقادرة على العمل والقيام بمثل هذه الدراسات العلمية المهمة .

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