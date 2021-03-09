مصلحة الضرائب تعقد اجتماعا مع منظمة USAID الأمريكية لغرض تطوير المصلحة

عقد يوم أمسٍ الإثنين الموافق 8 مارس 2021 عبر برنامج ZOOM اجتماعاً بين مصلحة الضرائب و مسؤولين من الوكالة الأمريكية USAID و مدراء منظمة براغما، بحضور الملحق الإقتصادي بالسفارة الأمريكية في ليبيا السيدة باتريسيا موراليس؛ حيث مثّل المصلحة “خالد النخاط” مدير عام المصلحة، “عمر الزروق” نائب المدير العام، “باسم دباب” مدير إدارة التخطيط، و “نادر المصراتي” مدير إدارة الشؤون الإدارية و المالية.

جاء هذا الإجتماع للعمل على وضع آلية لإضافة ملحق مجال تعاون لتطوير وتحسين العمل الضريبي إلى مذكرة التعاون بين وزارة المالية و الوكالة و اتفاقية برنامج إدارة المال العام LPFM، و دعم وزارة المالية في قدرتها على إدارة سياستها المالية، حتى تكون السياسة الضريبية أكثر فاعلية في تمويل الخزانة العامة للدولة من خلال جباية الضرائب وفق التشريعات النافذة، ومعالجة الإختلالات و التشوهات الإقتصادية وتوجيه الاقتصاد و ذلك بإستخدام أفضل النظم و الأساليب و التقنيات.

و يكون ذلك عبر مشروع تطوير نظام العمل بمصلحة الضرائب من نظام عمل تقليدي إلى نظام ضريبي إلكتروني بالكامل يعمل بأحدث النظم التقنية، حتى تستطيع مصلحة الضرائب مواكبة تطور الحياة الإقتصادية وتنوعها، وتحقيق الأهداف المناطة بالمصلحة.

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