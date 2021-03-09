الوطنية للنفط تجتمع مع الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP في ليبيا

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يوم أمس الاثنين 8 مارس 2021م مع جيراردو نوتو الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في ليبيا UNDP و ريم بجاوي من مكتب UNDP ، وبحضور عميد بلدية نالوت عبدالوهاب الحجام ومدير ادارة التنمية المستدامة مختار عبدالدائم ومدير ادارة التقاضي بالمؤسسة مصطفى جمعة.

كما تناول الاجتماع مناقشة فرص التعاون المستقبلية بين المؤسسة وشركائها من الشركات الأجنبية مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP وتكرار التجربة الناجحة بين المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وائتلاف ريبسول توتال، او ام في، اكوينور.

حيث تم من خلال هذه الشراكة تنفيذ العديد من البرامج الناجحة شملت منطقة اوباري وعدد من بلديات الجبل الغربي وعدة مناطق اخرى.

والجدير بالذكر أن المؤسسة تعتبر من خلال شريكها ائتلاف ريبسول هي الممول الأكبر لبرنامج الأمم المتحدة في ليبيا خلال سنة 2017، وشملت التدخلات قطاع الصحة والمياه والطاقات المتجددة وصيانة المرافق التعليمية .

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