غرفة تجارة طرابلس تشارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي

تلبية لدعوة رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي “أنيس الجزيري”، يشارك رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس “محمد قدح”، وعدد من أعضاء لجنة إدارة الغرفة في فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي الذي سينتظم يوم 11 مارس الجاري بمدينة صفاقس بمشاركة أكثر من 200 رجل أعمال تونسي و100 رجل أعمال ليبي من قطاعات مختلفة على غرار البناء والتجارة والصناعة والخدمات، إلى جانب عدد من الوزراء ووكلاء الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية ورؤساء الغرف التجارية من مختلف المناطق الليبية.

المنتدي الذي يلتئم تحت شعار “نلتقى الأمل والتحدّي لبناء اقتصاد متكامل”، سيتطرق لعدد من الإشكاليات والصعوبات التي تعترض رجال الأعمال في البلدين، وتعيق علاقات الشراكة والتي من بينها قطاع النقل والدعم اللوجستي، والوضعيات النقدية ومرونة خدمات القطاع المصرفي مع المؤسسات، كذلك تسهيل الإجراءات من طرف المؤسسات الرسمية المعنية.

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