حركة تجارية نشِطة بميناء طرابلس.. والإدارة تنشر بياناتها

وصل إلى ميناء طرابلس الساعات الماضية، عدد من السفن التجارية مُحمّلة بحاويات وحبوب.

وبحسب ما نشرته إدارة ميناء طرابلس؛ فقد دخلت إلى منطقة الرسوّ باخرة الحاويات ” chodziez” التابعة للوكيل الملاحي شركة “طرابلس”؛ تمهيدًا لتفريغ حمولتها المكوّنة من 121 حاوية.

واستقبل الرصيف رقم 15 ناقلة الحبوب “osman prins” التابعة للوكيل الملاحي “أعالي البحار” مُحمّلة بأكثر من 12 ألف طنّ الشعير.

وأوضحت بيانات إدارة الميناء استمرار رسوّ ناقلة المحروقات libya anwar لتفريغ حمولتها من البنزين المقدرة بـ 25 ألف طنّ.

ومن المُنتظر أن تصل يوم الأربعاء المقبل، ناقلة المحروقات anwar afrikya مُحمّلة بـ 25 ألف طنّ من وقود البنزين.

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